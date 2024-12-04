Путин: Volkswagen зря ушел с российского рынка
Крупнейший производитель автомобилей в Европе Volkswagen зря покинул российский рынок, он мог бы получать привлекательную выручку. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
«Зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Не только бы здесь работал, не только бы продавал свою продукцию даже в условиях высокого уровня локализации этой продукции, а еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку», – сказал он.
Глава государства отметил, что отношения России и Германии на протяжении десятилетий были хорошими. По его словам, отличительная особенность вложений компаний из ФРГ заключалась в том, что они не стремились к быстрым деньгам – Германия «вкладывалась вдолгую, в промышленность».
Volkswagen решил приостановить производство на своих заводах в России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. В апреле 2023 г. «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой.
В мае того же года Volkswagen сообщил о продаже своей доли в российской «дочке» Volkswagen Group Rus компании «Арт-финанс». Дилер приобрел все доли в группе и во всех российских дочерних предприятиях немецкого концерна – в их числе ООО «Фольксваген КС», ООО «Скания лизинг», ООО «Скания финанс» и ООО «Скания страхование». В июне 2023 г. бывшая российская дочерняя компания автоконцерна Volkswagen сменила название на AGR Automotive Group.