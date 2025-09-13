Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ижевска

Утром 13 сентября сообщалось о возобновлении работы аэропортов Ярославля и Волгограда после временных ограничений. В Волгограде за это время один самолет также ушел на запасной аэродром. Кроме того, из-за сильного ветра временно не принимает рейсы аэропорт Геленджика: два самолета, следовавшие туда из Москвы, были перенаправлены в Минеральные Воды.