Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ижевска
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ижевска. Информация об этом поступила в 13:17 мск от официального представителя ведомства Артема Кореняко.
По его словам, меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
В 13:21 в Росавиации также сообщили, что ограничения в самарском аэропорту, действовавшие с 8:04 мск, сняты. За время их действия один самолет направили на запасной аэродром. В Росавиации подчеркнули, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры, безопасность пассажиров оставалась приоритетом.
Утром 13 сентября сообщалось о возобновлении работы аэропортов Ярославля и Волгограда после временных ограничений. В Волгограде за это время один самолет также ушел на запасной аэродром. Кроме того, из-за сильного ветра временно не принимает рейсы аэропорт Геленджика: два самолета, следовавшие туда из Москвы, были перенаправлены в Минеральные Воды.