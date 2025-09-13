Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ижевска

Ведомости

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ижевска. Информация об этом поступила в 13:17 мск от официального представителя ведомства Артема Кореняко.

По его словам, меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

В 13:21 в Росавиации также сообщили, что ограничения в самарском аэропорту, действовавшие с 8:04 мск, сняты. За время их действия один самолет направили на запасной аэродром. В Росавиации подчеркнули, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры, безопасность пассажиров оставалась приоритетом.

Утром 13 сентября сообщалось о возобновлении работы аэропортов Ярославля и Волгограда после временных ограничений. В Волгограде за это время один самолет также ушел на запасной аэродром. Кроме того, из-за сильного ветра временно не принимает рейсы аэропорт Геленджика: два самолета, следовавшие туда из Москвы, были перенаправлены в Минеральные Воды.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь