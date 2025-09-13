Володин призвал вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на учеников
В ближайшее время нужно вернуться к рассмотрению вопроса чрезмерной нагрузки на школьников. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Володин указал, что, по мнению Минпросвещения, ученики, независимо от класса, не должны тратить на выполнение домашнего задания более 3,5 часа. Фактически же школьник совокупно с небольшим отдыхом и с учетом дороги до учебного заведения и обратно должен тратить на учебу около 12 часов. При такой нагрузке не остается времени на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей.
«Это негативно сказывается на развитии и здоровье ребёнка, его социализации. А также приводит к формальному выполнению домашнего задания. Особенно с учетом современных технологий: для этого много возможностей», – подчеркнул председатель Госдумы.
Он напомнил, что предварительный анализ, проведенный думским комитетом по просвещению, показал, что рекомендации, разработанные министерством к вариантам расписания уроков, не являются обязательными.
12 сентября «Ведомости» со ссылкой на доклад Совета по правам человека (СПЧ) писали, что начиная с 5-го класса учебная нагрузка школьников превышает максимальную продолжительность рабочей недели, которая установлена трудовым законодательством для взрослых (40 часов). В старших классах наблюдается практически полуторакратное превышение (примерно до 55-56 часов в неделю).
В СПЧ указали, что с 1 сентября 2025 г. вступил в силу приказ Минпросвещения, предполагающий увеличение минимального числа академических часов. Для общих образовательных программ они составляют 5338 часов (ранее 5058), специальных – не менее 2312 часов (ранее 2170). Так, по подсчетам совета, количество учебных часов выросло на 5-6%. В то же время из-за увеличения образовательной нагрузки у школьников увеличивается и физическая. По мнению совета, эта проблема требует внимания руководства школ.