Володин призвал вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на учеников

Володин указал, что, по мнению Минпросвещения, ученики, независимо от класса, не должны тратить на выполнение домашнего задания более 3,5 часа. Фактически же школьник совокупно с небольшим отдыхом и с учетом дороги до учебного заведения и обратно должен тратить на учебу около 12 часов. При такой нагрузке не остается времени на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей.