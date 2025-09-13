В аэропорту Ижевска возобновили прием и выпуск самолетов

В Росавиации уточнили, что в 15:43 мск ограничения ввели в аэропорту Оренбурга. Там сейчас не принимают и не отправляют самолеты. До этого, в 13:21 мск, стало известно о снятии аналогичных мер в Самаре, где они действовали с 8:04 мск. За это время один самолет был направлен на запасной аэродром.