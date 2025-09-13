Газета
Общество

В аэропорту Ижевска возобновили прием и выпуск самолетов

Ведомости

В Ижевске сняты временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом в 15:45 мск сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения действовали с 13:17 мск и были связаны с обеспечением безопасности полетов.

В Росавиации уточнили, что в 15:43 мск ограничения ввели в аэропорту Оренбурга. Там сейчас не принимают и не отправляют самолеты. До этого, в 13:21 мск, стало известно о снятии аналогичных мер в Самаре, где они действовали с 8:04 мск. За это время один самолет был направлен на запасной аэродром.

Утром 13 сентября возобновили работу аэропорты Ярославля и Волгограда. В Волгограде в период ограничений один самолет также «ушел» на запасной аэродром. Кроме того, из-за сильного ветра временно не принимает рейсы аэропорт Геленджика: два лайнера из Москвы были перенаправлены в Минеральные Воды.

