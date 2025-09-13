Газета
Общество

На рельсах в Орловской области нашли три взрывных устройства

Ведомости

На железнодорожных путях в Орловской области, где произошел взрыв, обнаружены три взрывных устройства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрывные устройства обнаружили вечером при проверке рельсов. В результате подрыва одного из них погибли два человека, еще один ранен.

На перегоне Малоархангельск – Глазуновка было задержано движение 11 поездов. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги.

В Орловской области на железнодорожных путях произошел взрыв

Общество

Курский врио губернатора Александр Хинштейн рассказал, что из Курска на место выехали пять бригад Федерального центра медицины катастроф. «Пострадавших среди пассажиров нет, но возможно, кому-то понадобится помощь медиков», – написал он в Telegram-канале. Также в Орловскую область уже прибыли сотрудники курского управления Росгвардии для оказания содействия коллегам. Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск – это 457 человек.

