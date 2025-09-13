На рельсах в Орловской области нашли три взрывных устройства

Курский врио губернатора Александр Хинштейн рассказал, что из Курска на место выехали пять бригад Федерального центра медицины катастроф. «Пострадавших среди пассажиров нет, но возможно, кому-то понадобится помощь медиков», – написал он в Telegram-канале. Также в Орловскую область уже прибыли сотрудники курского управления Росгвардии для оказания содействия коллегам. Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск – это 457 человек.