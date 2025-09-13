На рельсах в Орловской области нашли три взрывных устройства
На железнодорожных путях в Орловской области, где произошел взрыв, обнаружены три взрывных устройства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Взрывные устройства обнаружили вечером при проверке рельсов. В результате подрыва одного из них погибли два человека, еще один ранен.
На перегоне Малоархангельск – Глазуновка было задержано движение 11 поездов. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги.
Курский врио губернатора Александр Хинштейн рассказал, что из Курска на место выехали пять бригад Федерального центра медицины катастроф. «Пострадавших среди пассажиров нет, но возможно, кому-то понадобится помощь медиков», – написал он в Telegram-канале. Также в Орловскую область уже прибыли сотрудники курского управления Росгвардии для оказания содействия коллегам. Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск – это 457 человек.