В Орловской области на железнодорожных путях произошел взрыв

В ночь на 1 июня произошли взрывы на железной дороге в Курской и Брянской областях. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, еще 119 пострадали. В результате подрыва в Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его помощники.