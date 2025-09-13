Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Орловской области на железнодорожных путях произошел взрыв

Два человека погибли, еще один пострадал
Ведомости
Денис Абрамов
Денис Абрамов

В Орловской области при проверке железнодорожных путей были найдены взрывные устройства. В результате подрыва одного из них погибли два человека, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Клычков уточнил, что из-за проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задержано движение нескольких поездов дальнего следования. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос доставки людей до мест проживания на автобусах.

По словам губернатора, проводится комплекс оперативных мероприятий, в частности по розыску лиц, причастных к совершению преступления.

В Telegram-канале Московской железной дороги сообщается, что в связи с оперативными мероприятиями задерживаются 11 поездов. Максимальное время задержки достигает 4 часов 30 минут. Диспетчерской аппарат контролирует задержанные поезда. Сотрудники поездных бригад помогают пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Уровень тревожности незначительно вырос после подрывов на железных дорогах

Общество

В ночь на 1 июня произошли взрывы на железной дороге в Курской и Брянской областях. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, еще 119 пострадали. В результате подрыва в Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его помощники.

5 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о незначительном повреждении железнодорожного полотна на участке на юге региона. Из-за этим было остановлено несколько поездов. Никто не пострадал. По данным ФСБ России, причиной повреждения железнодорожных путей стал подрыв.

На следующий день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за заложенного под рельсы взрывного устройства с них сошел тепловоз. Обошлось без пострадавших, но была повреждена часть железнодорожного полотна. Движение поездов задержали на 2,5 часа.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте