Экс-глава Курской области признался в получении взяток при восстановлении ДНР
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался, что принимал взятки не только по контрактам на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, но и при восстановлении инфраструктуры в Мангушском районе Донецкой народной республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Смирнов сообщил в рамках сделки со следствием, что всего с сентября 2022 г. по август 2024 г. он получил в виде «откатов» со строек в Мангушском районе и от сделок, связанных с возведением фортификационных сооружений в Курской области, около 30 млн руб.
В получении 30 млн руб. взяток Смирнов признался 11 сентября. Тогда речь шла только о взятках от предпринимателей по контрактам на возведение фортификационных сооружений на границе с Украиной. Смирнов также заявил, что взятки брал и его бывший заместитель Алексей Дедов. Арест обоих фигурантов был продлен Мещанским судом Москвы до середины декабря. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) при строительстве фортификационных сооружений. В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Оба обвиняемых активно сотрудничают со следствием.
Смирнов занимал должность губернатора Курской области с мая по декабрь 2024 г. 5 декабря президент Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, отметив, что в регионе «востребовано кризисное управление». Из указа главы государства о назначении Хинштейна следовало, что Смирнов подал в отставку по собственному желанию, хотя сам он говорил, что переходит на новое место работы «по решению руководства». 16 апреля стало известно о задержании экс-чиновников.