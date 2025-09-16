Экс-глава Курской области признался в получении взяток при восстановлении ДНР

В получении 30 млн руб. взяток Смирнов признался 11 сентября. Тогда речь шла только о взятках от предпринимателей по контрактам на возведение фортификационных сооружений на границе с Украиной. Смирнов также заявил, что взятки брал и его бывший заместитель Алексей Дедов. Арест обоих фигурантов был продлен Мещанским судом Москвы до середины декабря. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) при строительстве фортификационных сооружений. В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Оба обвиняемых активно сотрудничают со следствием.