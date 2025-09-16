Чирков назвал даты увеличения пенсий в 2026 году
Следующая годовая индексация пенсий в России будет проводиться в два этапа: с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом сообщил председатель Соцфонда Сергей Чирков в беседе с «РИА Новости».
Индексация 1 февраля затронет страховые пенсии. По словам Чиркова, она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, зафиксированного в прошлом году.
Вторая индексация запланирована на 1 апреля и также коснется только страховых пенсий. Ее размер будет определяться в зависимости от доходов Социального фонда России, которые формируются за счет страховых взносов и зависят от уровня зарплат в стране.
Для сравнения, в текущем году индексация страховых пенсий составила 9,5%, а социальные пенсии были повышены на 14,75%.
11 сентября председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о праве граждан на стопроцентную надбавку к пенсии с 70 лет. По его словам, речь о дифференцированном механизме повышения фиксированной выплаты: для достигших 70 лет – на 100%, для достигших 80 лет или инвалидов I группы – на 200%, для 90-летних – на 300%.