Чирков назвал даты увеличения пенсий в 2026 году

11 сентября председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о праве граждан на стопроцентную надбавку к пенсии с 70 лет. По его словам, речь о дифференцированном механизме повышения фиксированной выплаты: для достигших 70 лет – на 100%, для достигших 80 лет или инвалидов I группы – на 200%, для 90-летних – на 300%.