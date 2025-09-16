В России создан совет по защите чести и достоинства педагогов
Министерство просвещения России создало совет, который займется вопросами защиты профессиональной чести и достоинства педагогов. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
Совет будет рассматривать обращения по сложным и спорным ситуациям, поступающие в региональные комиссии, а также разрабатывать рекомендации для совершенствования нормативно-правового регулирования.
«Все решения совещательного органа носят рекомендательный характер», – пояснили в Минпросвещения.
В состав совета вошли представители Минпросвещения, Общероссийского профсоюза образования, федеральных и региональных органов власти, а также эксперты в сфере образования.
Сопредседателями назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова. Заместителями сопредседателей стали замминистра просвещения Ольга Колударова и заместитель главы профсоюза Михаил Авдеенко.
21 августа сообщалось, что в России создадут комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Кравцов пояснял, что инициатива призвана стать реальным инструментом поддержки учителей и помочь в разрешении конфликтов на местах.
4 августа депутат Госдумы Анна Скрозникова предложила Минпросвещения разработать рекомендации по оценке личных публикаций педагогов в социальных сетях и запретить увольнения учителей за такой контент.