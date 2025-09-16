Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России создан совет по защите чести и достоинства педагогов

Ведомости

Министерство просвещения России создало совет, который займется вопросами защиты профессиональной чести и достоинства педагогов. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Совет будет рассматривать обращения по сложным и спорным ситуациям, поступающие в региональные комиссии, а также разрабатывать рекомендации для совершенствования нормативно-правового регулирования.

«Все решения совещательного органа носят рекомендательный характер», – пояснили в Минпросвещения.

В РФ могут запретить без экспертизы увольнять учителей за публикации в соцсетях

Общество

В состав совета вошли представители Минпросвещения, Общероссийского профсоюза образования, федеральных и региональных органов власти, а также эксперты в сфере образования.

Сопредседателями назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова. Заместителями сопредседателей стали замминистра просвещения Ольга Колударова и заместитель главы профсоюза Михаил Авдеенко.

21 августа сообщалось, что в России создадут комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Кравцов пояснял, что инициатива призвана стать реальным инструментом поддержки учителей и помочь в разрешении конфликтов на местах.

4 августа депутат Госдумы Анна Скрозникова предложила Минпросвещения разработать рекомендации по оценке личных публикаций педагогов в социальных сетях и запретить увольнения учителей за такой контент.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её