МАК обнародовал речевую информацию с регистратора разбившегося Ан-24

В начале сентября «Известия» писали со ссылкой на письмо руководителя Ространснадзора Виктора Гулина на имя главы Росавиации Дмитрия Ядрова, что перевозчик может полностью прекратить полеты из-за массовых нарушений. Тогда же стало известно, что более половины воздушных судов «Ангары» эксплуатируются с отступлениями от обязательных требований летной годности.