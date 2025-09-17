Газета
Главная / Общество /

МАК обнародовал речевую информацию с регистратора разбившегося Ан-24

Ведомости

Речевая информация системы раннего предупреждения приближения к земле (СРППЗ) была зафиксирована регистратором перед тем, как пассажирский самолет Ан-24 разбился в районе Тынды Амурской области, говорится в отчете Международного авиационного комитета (МАК).

«В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ: «Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…», – указано в тексте отчета. На этом моменте завершилась запись звукового самописца.

Диспетчер неоднократно вызывал экипаж по радио в период с 12:58:38, по данным МАК. Ответа на эти вызовы уже не было. В 13:06:50 диспетчер объявил режим тревоги на аэродроме.

24 июля обломки самолета были обнаружены в 15 км от аэропорта Тында. В результате крушения погибли четверо членов экипажа, 42 пассажира и двое инженеров авиакомпании «Ангара». Росавиация после происшествия аннулировала сертификат компании на техническое обслуживание воздушных судов.

В начале сентября «Известия» писали со ссылкой на письмо руководителя Ространснадзора Виктора Гулина на имя главы Росавиации Дмитрия Ядрова, что перевозчик может полностью прекратить полеты из-за массовых нарушений. Тогда же стало известно, что более половины воздушных судов «Ангары» эксплуатируются с отступлениями от обязательных требований летной годности.

