Останина заявила, что ее слова о запрете «Сектора газа» поняли неправильно

В середине августа депутат Госдумы Елена Драпеко в интервью «Абзацу» говорила, что некоторые работы режиссера Алексея Балабанова, который снял фильмы «Брат» и «Жмурки», могут запретить в России из-за нарушений в сфере духовно-нравственных ценностей. Она уточнила, что под запрет могут попасть и другие фильмы 80-х и 90-х, так как детям и молодежи их показывать «нужно осторожно».