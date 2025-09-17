Останина заявила, что ее слова о запрете «Сектора газа» поняли неправильно
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что не имела в виду полный запрет группы «Сектор газа». Она говорила о том, что убрать нужно только те композиции, в которых есть мат, передает портал Life.ru.
«Не «Сектор газа» запретить, а композиции, где используется мат. Это и по закону защиты детей. Зрелищные предприятия не вправе использовать мат. Это и вообще тот закон, который мы приняли о запрете в публичных местах использовать мат», – сказала депутат.
Она также извинилась перед поклонниками музыкальной группы за «фривольную интерпретацию» ее высказывания. По словам Останиной, бороться нужно не с человеком, а с его идеями, которые при этом можно только подкорректировать.
До этого издание «Абзац» сообщило, что депутат предложила запретить музыкальную группу из-за «неоднозначного» репертуара. По данным портала, она посчитала композиции «Сектора газа» противоречащими запросу общества на духовно-нравственное содержание музыкальных произведений. Тогда же она заявила, что даст поручение сотруднику возглавляемого ею комитета для решения этого вопроса.
В середине августа депутат Госдумы Елена Драпеко в интервью «Абзацу» говорила, что некоторые работы режиссера Алексея Балабанова, который снял фильмы «Брат» и «Жмурки», могут запретить в России из-за нарушений в сфере духовно-нравственных ценностей. Она уточнила, что под запрет могут попасть и другие фильмы 80-х и 90-х, так как детям и молодежи их показывать «нужно осторожно».
31 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отказ в выдаче прокатного удостоверения для фильмов, содержащих материалы, дискредитирующие или отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности.