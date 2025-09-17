Росавиация ограничила работу аэропорта «Донское» в Тамбове

17 сентября из Москвы в Краснодар вылетел первый рейс после открытия аэропорта в южном регионе. Он был закрыт с 2022 г., когда начался конфликт на Украине. Рейс выполняет авиакомпания »Аэрофлот». Самолет Airbus A321 вылетел в 06:55 мск и приземлился в краснодарском аэропорту «Пашковский» спустя три часа 35 минут.