Росавиация ограничила работу аэропорта «Донское» в Тамбове
В аэропорту Тамбова «Донское» ввели ограничения на выпуск и прием самолетов, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Информация об этом появилась в 15:25 мск.
Представитель ведомства отметил, что такие меры введены для обеспечения безопасности пассажиров. Это первый и пока единственный аэропорт, в котором 17 сентября ограничили полеты. 16 сентября меры безопасности действовали в Саратове, Волгограде и Калуге на фоне опасности атаки украинских беспилотников.
В ночь на 17 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь дронов ВСУ над регионами России. Атаки БПЛА были отражены в Ростовской, Брянской, Воронежской и Курской областях.
17 сентября из Москвы в Краснодар вылетел первый рейс после открытия аэропорта в южном регионе. Он был закрыт с 2022 г., когда начался конфликт на Украине. Рейс выполняет авиакомпания »Аэрофлот». Самолет Airbus A321 вылетел в 06:55 мск и приземлился в краснодарском аэропорту «Пашковский» спустя три часа 35 минут.