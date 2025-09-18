Газета
Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта в Оренбурге

Ведомости

В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Информация об этих мерах появилась в 9:13 мск.

Представитель ведомства отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Временные меры 18 сентября вводились также в Волгограде, Саратове и Самаре. Сейчас эти авиагавани работают в прежнем режиме. В период действия ограничений, по словам Кореняко, на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Самару.

В ночь на 18 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 43 украинских беспилотника. Больше всего атак (23) было отражено в Ростовской области. Еще 11 дронов российские военные уничтожили в Волгоградской области, пять – в Курской. Три воздушных цели силы ПВО поразили в Крыму и одну – в Белгородской области.

