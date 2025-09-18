Газета
Общество

Следствие запросило перевод главреда Baza из СИЗО под домашний арест

Ведомости

Следствие просит московский Замоскворецкий суд избрать в качестве меры пресечения для главреда и журналистки Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и Татьяны Лукьяновой домашний арест вместо нахождения в следственном изоляторе, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные суда.

«Зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Трифонову Г.А. и Лукьяновой Т.В.», – говорится в документах, которые изучило агентство.

Адвокат Трифонова Алексей Михальчик не стал давать комментарий по этому поводу.

11 сентября старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев признался в получении взятки от журналистов Baza и начал сотрудничество со следствием. Ранее так же поступили и другие правоохранители, которые проходят по этому делу. «РИА Новости» сообщало, что адвокаты хотели перевода Ковалева под домашний арест после дачи признательных показаний. Суд оставил обвиняемого в следственном изоляторе, несмотря на наличие малолетних детей, жены в декретном отпуске и отца на иждивении.

24 июля Трифонова арестовали по обвинению в даче взятки, вину он не признал. Вместе с ним по делу проходит продюсер Татьяна Лукьянова. 7 августа Мосгорсуд признал законным арест Трифонова. Он должен находиться под стражей до 20 сентября. На заседании Михальчик просил изменить меру пресечения на более мягкую: залог в 3 млн руб., домашний арест или запрет определенных действий.

