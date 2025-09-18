Следствие запросило перевод главреда Baza из СИЗО под домашний арест

11 сентября старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев признался в получении взятки от журналистов Baza и начал сотрудничество со следствием. Ранее так же поступили и другие правоохранители, которые проходят по этому делу. «РИА Новости» сообщало, что адвокаты хотели перевода Ковалева под домашний арест после дачи признательных показаний. Суд оставил обвиняемого в следственном изоляторе, несмотря на наличие малолетних детей, жены в декретном отпуске и отца на иждивении.