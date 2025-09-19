«Роскосмос» показал кадры с места посадки биоспутника с мышами и мухами

Спутник был запущен 20 августа с Байконура ракетой «Союз-2.1б». Он провел 30 суток на орбите, где проходил биологический эксперимент. На борту находились 75 мышей, около 1500 мух-дрозофил, клеточные образцы, растения, семена зерновых, бобовых и технических культур, а также грибы и лишайники.