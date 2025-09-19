«Роскосмос» показал кадры с места посадки биоспутника с мышами и мухами
«Роскосмос» опубликовал кадры с места приземления биоспутника «Бион-М» №2, который сел в степи Оренбургской области. На записи видно, как сотрудники подходят к аппарату, лежащему в обугленной траве.
Спутник был запущен 20 августа с Байконура ракетой «Союз-2.1б». Он провел 30 суток на орбите, где проходил биологический эксперимент. На борту находились 75 мышей, около 1500 мух-дрозофил, клеточные образцы, растения, семена зерновых, бобовых и технических культур, а также грибы и лишайники.
22 августа госкорпорация публиковала кадры изнутри аппарата, на которых было видно, как мыши перемещаются в условиях невесомости.
Основная цель миссии – изучение влияния радиации и невесомости на живые организмы. На высокоширотной орбите, где летал «Бион-М» №2, уровень радиации примерно на треть выше, чем на орбите МКС. Данные эксперимента помогут создать новые методы защиты для пилотируемых космических экспедиций, включая возможные полеты за пределы низкой околоземной орбиты.