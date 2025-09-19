Кадыров ответил на критику наград его сына
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику наград своего сына Адама, рассказав в интервью «РИА Новости», как он справляется с новыми назначениями и популярностью, связанной с многочисленными награждениями.
По словам Кадырова, Адам с ранних лет был рядом с ним и получил богатый опыт и знания на практике. Он отметил, что сам в молодом возрасте был назначен на высокий пост и президент РФ Владимир Путин тогда доверил ему должность первого вице-премьера республики.
Кадыров подчеркнул, что сын успешно справляется с обязанностями, а требования к нему как к члену семьи у него значительно выше. Он также отметил, что все награды, полученные Адамом, связаны с конкретными достижениями. «Если не верите, можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», – добавил глава Чечни.
25 августа в ходе чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений 17-летний секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров получил медаль защитника республики. Это стало одной из последних наград, которые он получил за последнее время. 21 мая стало известно, что Адама Кадырова наградили медалью ОМОНа. 12 мая секретарю Совбеза региона вручили памятную медаль к 25-летию ОМОНа «Ахмат-Грозный».