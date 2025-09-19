Газета
Общество

Экс-замглавы Минобороны Попова вернули в СИЗО «Лефортово» из больницы

Ведомости

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов, обвиняемый в коррупции, переведен из московской больницы обратно в СИЗО «Лефортово». Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Сагач.

«Несмотря на тяжелое состояние и необходимость реабилитации после операций, Попов переведен обратно в тюремную больницу», – отметил защитник.

22 августа сообщалось, что Попов не признал вину по делу о получении взяток, мошенничестве и хищении бюджетных средств. 21 августа Второй западный окружной военный суд продлил его арест до 21 ноября. Из-за госпитализации обвиняемый не присутствовал на заседании, а его адвокаты обещали обжаловать решение.

Следствие по делу Попова завершилось 20 августа. Имущество экс-замминистра на сумму более 100 млн руб. арестовано.

По версии следствия, Попов вместе с замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым и директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым похитили около 30 млн руб., составляя фиктивные документы о якобы выполненных строительных работах.

Кроме того, следствие считает, что в 2014–2024 гг. Попов покровительствовал гендиректору ОАО «Бамстройпуть» за вознаграждение в размере 45 млн руб., а также занимался незаконным трудоустройством и увольнением сотрудников «Патриота», чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн руб.

