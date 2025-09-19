Экс-замглавы Минобороны Попова вернули в СИЗО «Лефортово» из больницы

22 августа сообщалось, что Попов не признал вину по делу о получении взяток, мошенничестве и хищении бюджетных средств. 21 августа Второй западный окружной военный суд продлил его арест до 21 ноября. Из-за госпитализации обвиняемый не присутствовал на заседании, а его адвокаты обещали обжаловать решение.