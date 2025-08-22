Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Экс-замминистра обороны Попов отказался признать вину

Ведомости

Бывший замглавы Минобороны Павел Попов, которого следствие обвиняет в получении взяток, мошенничестве и других преступлениях, не признал вину, сообщил «РИА Новости» адвокат Денис Сагач.

«Вину не признает», – рассказал изданию собеседник.

21 августа Второй западный окружной военный суд продлил Попову арест до 21 ноября. Еще до заседания его госпитализировали, поэтому обвиняемый не присутствовал при вынесении решения. Адвокаты Попова отметили в разговоре с ТАСС, что обжалуют продление ареста.

20 августа в отношении бывшего чиновника было завершено следствие. Имущество Попова на сумму свыше 100 млн руб. арестовали.

Обвинения связаны с тем, что Попов вместе с замначальника главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславом Ахмедовым похитили около 30 млн руб. бюджетных средств за 2022-2024 гг. Они составляли ложные документы о якобы выполненных работах по строительству в парке.

Кроме того, в период с 2014 по 2024 гг. Попов предоставлял покровительство гендиректору ОАО «Бамстройпуть», за что получил 45 млн руб. Он, как считает следствие, также занимался незаконным трудоустройством и увольнением работников «Патриота», причинив государству ущерб на сумму более 8 млн руб.

15 августа Ахмедова приговорили к пяти годам лишения свободы. В июле осудили и Шестерова, который получил шесть лет колонии за хищение бюджетных средств.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных