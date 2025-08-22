Экс-замминистра обороны Попов отказался признать вину
Бывший замглавы Минобороны Павел Попов, которого следствие обвиняет в получении взяток, мошенничестве и других преступлениях, не признал вину, сообщил «РИА Новости» адвокат Денис Сагач.
«Вину не признает», – рассказал изданию собеседник.
21 августа Второй западный окружной военный суд продлил Попову арест до 21 ноября. Еще до заседания его госпитализировали, поэтому обвиняемый не присутствовал при вынесении решения. Адвокаты Попова отметили в разговоре с ТАСС, что обжалуют продление ареста.
20 августа в отношении бывшего чиновника было завершено следствие. Имущество Попова на сумму свыше 100 млн руб. арестовали.
Обвинения связаны с тем, что Попов вместе с замначальника главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславом Ахмедовым похитили около 30 млн руб. бюджетных средств за 2022-2024 гг. Они составляли ложные документы о якобы выполненных работах по строительству в парке.
Кроме того, в период с 2014 по 2024 гг. Попов предоставлял покровительство гендиректору ОАО «Бамстройпуть», за что получил 45 млн руб. Он, как считает следствие, также занимался незаконным трудоустройством и увольнением работников «Патриота», причинив государству ущерб на сумму более 8 млн руб.
15 августа Ахмедова приговорили к пяти годам лишения свободы. В июле осудили и Шестерова, который получил шесть лет колонии за хищение бюджетных средств.