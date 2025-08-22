Экс-замминистра обороны Попов отказался признать вину

Кроме того, в период с 2014 по 2024 гг. Попов предоставлял покровительство гендиректору ОАО «Бамстройпуть», за что получил 45 млн руб. Он, как считает следствие, также занимался незаконным трудоустройством и увольнением работников «Патриота», причинив государству ущерб на сумму более 8 млн руб.