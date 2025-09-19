Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Участник «Интервидения» из Китая заявил о желании переехать в Москву

Ведомости

Китайский музыкант Ван Си, представляющий свою страну на международном конкурсе «Интервидение», рассказал, что мечтает приобрести жилье в Москве и остаться жить в России.

Участник конкурса считает, что это позволит ему глубже проникнуться российской культурой. По его словам, уезжать из РФ обратно домой после окончания конкурса будет грустно.

«Я даже спросил, сколько стоит квартира в Москве. Я бы хотел купить квартиру и жить здесь, тогда я смогу ощутить в полной мере русскую культуру и Россию», – рассказал он журналистам, отвечая на вопрос о планах после «Интервидения» (цитата по «РИА Новости»).

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье в 2025 г. Финал состоится 20 сентября на площадке «Live Арена» в столице. Россию представит певец Shaman, а в состав жюри войдет композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

16 сентября стало известно, что вести шоу будут индийская актриса Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй. В этом году участие примут исполнители из 23 стран, включая государства СНГ, БРИКС, ШОС, а также страны Азии и Африки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что порядок выступлений отражает глобальный охват конкурса: открывать его будет Куба, завершит – Индия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её