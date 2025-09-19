Участник «Интервидения» из Китая заявил о желании переехать в Москву
Китайский музыкант Ван Си, представляющий свою страну на международном конкурсе «Интервидение», рассказал, что мечтает приобрести жилье в Москве и остаться жить в России.
Участник конкурса считает, что это позволит ему глубже проникнуться российской культурой. По его словам, уезжать из РФ обратно домой после окончания конкурса будет грустно.
«Я даже спросил, сколько стоит квартира в Москве. Я бы хотел купить квартиру и жить здесь, тогда я смогу ощутить в полной мере русскую культуру и Россию», – рассказал он журналистам, отвечая на вопрос о планах после «Интервидения» (цитата по «РИА Новости»).
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье в 2025 г. Финал состоится 20 сентября на площадке «Live Арена» в столице. Россию представит певец Shaman, а в состав жюри войдет композитор и продюсер Игорь Матвиенко.
16 сентября стало известно, что вести шоу будут индийская актриса Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй. В этом году участие примут исполнители из 23 стран, включая государства СНГ, БРИКС, ШОС, а также страны Азии и Африки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что порядок выступлений отражает глобальный охват конкурса: открывать его будет Куба, завершит – Индия.