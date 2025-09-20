ФСБ задержала в Москве подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам
В Москве задержан 32-летний россиянин по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по столице и Московской области.
Задержанному предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере). Он арестован.
По данным службы, обвиняемый обеспечивал работу sim-боксов, используемых злоумышленниками для похищения денег и личных данных. С их помощью они через обман и шантаж похитили у российских граждан более 10 млн руб. Полученные данные фигурант систематически пересылал своим кураторам, которые, возможно, причастны к деятельности украинских спецслужб. Сейчас ведется розыск остальных причастных к преступной деятельности.
11 сентября полицейские задержали жителя Калининградской области, через сим-карты в технических устройствах которого состоялось более 8000 мошеннических звонков из-за рубежа россиянам. По данным МВД, он в начале 2025 г. обратился за подработкой по онлайн-объявлению. За работу ему обещали до $800 в неделю в криптовалюте. Мужчина должен был смотреть за исправностью работы специального оборудования, позволяющего обеспечить IP-телефонию.
Каждую неделю фигурант менял место жительства. Первую партию оборудования, включая ноутбук, GSM-шлюзы и сотни сим-карт, он получил через курьера. Мужчина находил новые сим-карты через закладки в камерах хранения. Оборудование меняло телефонный номер иностранного афериста на российский. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурант сейчас находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.