ФСБ задержала в Москве подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам

11 сентября полицейские задержали жителя Калининградской области, через сим-карты в технических устройствах которого состоялось более 8000 мошеннических звонков из-за рубежа россиянам. По данным МВД, он в начале 2025 г. обратился за подработкой по онлайн-объявлению. За работу ему обещали до $800 в неделю в криптовалюте. Мужчина должен был смотреть за исправностью работы специального оборудования, позволяющего обеспечить IP-телефонию.