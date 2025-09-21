Бывший курский депутат Васильев признался во взятке размером в 8 млн рублей

По данным ТАСС, Васильев на допросе рассказал, что обналичивал деньги для выплаты заработной платы рабочим, а также на личные расходы для передачи Дедову и экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову. Бывший депутат говорил, что в 2023 г. Дедов, зная о заключении договора подряда, потребовал 10% от стоимости заключенных сделок. В итоге Васильев согласился и привозил наличные домой к Дедову в пакетах тремя партиями: 2 млн руб. и два раза по 3 млн руб., рассказали в правоохранительных органах.