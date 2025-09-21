Бывший курский депутат Васильев признался во взятке размером в 8 млн рублей
Бывший депутат Курской области Максим Васильев признался в даче взятки экс-заместителю губернатора региона Алексею Дедову в размере 8 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Васильев обвиняется в растрате бюджетных средств, которые были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для возведения фортификационных сооружений в регионе.
«Когда Васильев был привлечен к уголовному делу в качестве подозреваемого, он признался в даче взятки Дедову в размере 8 млн руб., а еще и в присвоении 5 млн руб.», – сообщили агентству.
По данным ТАСС, Васильев на допросе рассказал, что обналичивал деньги для выплаты заработной платы рабочим, а также на личные расходы для передачи Дедову и экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову. Бывший депутат говорил, что в 2023 г. Дедов, зная о заключении договора подряда, потребовал 10% от стоимости заключенных сделок. В итоге Васильев согласился и привозил наличные домой к Дедову в пакетах тремя партиями: 2 млн руб. и два раза по 3 млн руб., рассказали в правоохранительных органах.
Васильев ранее дал показания на Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, писал ТАСС. 16 апреля следователи предъявили им обвинение в хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств. В том же месяце депутаты Курской облдумы рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий Васильева в качестве депутата по одномандатному избирательному округу № 5, после чего его задержали.
В сентябре бывший губернатор Смирнов в рамках сделки со следствием признал, что получил около 30 млн руб. в виде взяток от предпринимателей. Он также сообщил, что взятки брал и его бывший заместитель Алексей Дедов.