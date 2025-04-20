ТАСС узнал о задержании давшего показания на Смирнова курского экс-депутата

16 апреля следователи предъявили им обвинение в хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств. Деньги, как сообщалось, были выделены «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной. Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), суд заключил их под стражу сроком на два месяца. Смирнов вину не признает.