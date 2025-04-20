Газета
Телеграм
/ Общество

ТАСС узнал о задержании давшего показания на Смирнова курского экс-депутата

Ведомости

По делу о хищении средств задержан бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Васильев, по данным агентства, ранее давал показания на экс-губернатора региона Алексея Смирнова, которого на этой неделе арестовали.

По данным ТАСС, Васильева задержали по делу о хищении средств, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Экс-депутата подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 21 апреля следствие обратится в суд для избрания ему меры пресечения, сообщили агентству.

19 апреля депутаты Курской облдумы рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий Васильева в качестве депутата по одномандатному избирательному округу № 5. Сообщалось, что вопрос на заседании был поднят на основании письменного заявления самого Васильева. Полномочия депутата были прекращены, постановление вступило в силу со дня его принятия.

Васильев ранее дал показания Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, пишет ТАСС. 

16 апреля следователи предъявили им обвинение в хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств. Деньги, как сообщалось, были выделены «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной. Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), суд заключил их под стражу сроком на два месяца. Смирнов вину не признает.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных