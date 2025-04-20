ТАСС узнал о задержании давшего показания на Смирнова курского экс-депутата
По делу о хищении средств задержан бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Васильев, по данным агентства, ранее давал показания на экс-губернатора региона Алексея Смирнова, которого на этой неделе арестовали.
По данным ТАСС, Васильева задержали по делу о хищении средств, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Экс-депутата подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 21 апреля следствие обратится в суд для избрания ему меры пресечения, сообщили агентству.
19 апреля депутаты Курской облдумы рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий Васильева в качестве депутата по одномандатному избирательному округу № 5. Сообщалось, что вопрос на заседании был поднят на основании письменного заявления самого Васильева. Полномочия депутата были прекращены, постановление вступило в силу со дня его принятия.
Васильев ранее дал показания Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, пишет ТАСС.
16 апреля следователи предъявили им обвинение в хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств. Деньги, как сообщалось, были выделены «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной. Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), суд заключил их под стражу сроком на два месяца. Смирнов вину не признает.