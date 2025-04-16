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/ Общество

Чем известен Алексей Смирнов

Экс-губернатор Курской области арестован по делу о мошенничестве
Денис Куренев
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Мещанский суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова на два месяца. Бывший глава региона обвиняется в мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Бывшим заместителям Смирнова также предъявлены обвинения, добавила Волк.

Алексей Смирнов родился 27 мая 1973 г. в поселке Навля Брянской области. Окончил Курский государственный аграрный университет («экономист-организатор») и Среднерусский институт управления («государственное и муниципальное управление»).

С конца 1990-х Смирнов работал на различных должностях в комитете жилищно-коммунального хозяйства Курской области, в 2004 г. стал заместителем мэра Курска по ЖКХ, транспорту, имуществу и земельным отношениям. В 2011 г. занял пост замруководителя администрации Сергиева Посада (Подмосковье), но вскоре стал советником министра ЖКХ Московской области. В 2012-2016 гг. Смирнов работал в должности сначала замминистра, а затем первого замминистра строительства Подмосковья. В 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

В ноябре 2018 г. Смирнов вернулся на службу в Курской области, став заместителем губернатора (в октябре врио главы региона стал Роман Старовойт), а с 2021 г. – первым замгубернатора. С августа 2022 г. занимал одновременно пост председателя курского правительства. В мае 2024 г. Старовойт был утвержден на должность министра транспорта России, а Смирнов назначен врио губернатора. В начале августа украинская армия вторглась на территорию Курской области. В сентябре Смирнов победил на выборах главы региона, набрав 65,28% голосов.

В июне 2024 г. Смирнов вступил в «Единую Россию», а в конце ноября был избран секретарем Курского регионального отделения партии. В июле завершил обучение на шестом потоке «Школы губернаторов» в РАНХиГС.

5 декабря Смирнов написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. После этого президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области.

Смирнов возглавлял Курскую область всего 207 дней. Сам он сообщил в ночь на 6 декабря, что «по решению руководства» переходит на новое место службы. До настоящего времени о новом месте работы Смирнова ничего не известно.

Старовойт тогда предположил, что отставка его преемника может быть вызвана проблемами с налаживанием коммуникации с людьми. «На региональном и федеральном уровне принято большое количество мер поддержки <…> Но организовать доведение до людей того, как реализуются эти меры, – с этим возникли проблемы», – говорил он.

В Кремле кадровую перестановку объяснили необходимостью кризисного управления. Источники «Ведомостей» в январе ожидали, что пост секретаря Курского регионального отделения в обозримой перспективе освободится.

Смирнов женат, у него двое детей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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