Чем известен Алексей Смирнов

В ноябре 2018 г. Смирнов вернулся на службу в Курской области, став заместителем губернатора (в октябре врио главы региона стал Роман Старовойт), а с 2021 г. – первым замгубернатора. С августа 2022 г. занимал одновременно пост председателя курского правительства. В мае 2024 г. Старовойт был утвержден на должность министра транспорта России, а Смирнов назначен врио губернатора. В начале августа украинская армия вторглась на территорию Курской области. В сентябре Смирнов победил на выборах главы региона, набрав 65,28% голосов.