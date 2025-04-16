Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов задержанОн ушел в отставку в начале декабря, на посту его сменил Александр Хинштейн
Следователи задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, сообщили Mash. Официальным комментарием следствия «Ведомости» пока не располагают.
По предварительной информации, изобличающие показания на Смирнова дал арестованный бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, пишут СМИ. Его обвиняют в особо крупном хищении при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.
Рано утром оперативники провели с ним следственные действия.
Смирнов проработал врио губернатора около 200 дней. Он занял должность в мае 2024 г., сменив Романа Старовойта (тот стал министром транспорта). Покинул ее в декабре того же года. Ночь с 5 на 6 декабря он сообщил в своем Telegram-канале о причинах отставки с поста губернатора: «По решению руководства я перехожу на новое место службы».
За несколько часов до этого в вечернем эфире «России 24» были показаны кадры встречи президента Владимира Путина с депутатом Госдумы Александром Хинштейном («Единая Россия»). Тот был назначен на пост врио главы региона.
В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления после атаки ВСУ на регион (вторжение произошло осенью 2024 г.). Тем не менее, Смирнов одержал победу на выборах губернатора, набрав 65,28% голосов. Источник «Ведомостей» говорил после появления новостей о замене главы региона, что Смирнов – хороший губернатор, но для мирного времени.
С конца 1990-х гг. Смирнов работал на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области, затем в администрации Курска. С 2011 г. занимал должность замруководителя администрации Сергиева Посада. С 2012 г. был замминистра строительного комплекса Московской области, затем год был в должности первого замминистра строительства Подмосковья. В 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. С ноября 2018 г. – замгубернатора Курской области, а с 2021 г. – первый замгубернатора.