Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан

С конца 1990-х гг. Смирнов работал на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области, затем в администрации Курска. С 2011 г. занимал должность замруководителя администрации Сергиева Посада. С 2012 г. был замминистра строительного комплекса Московской области, затем год был в должности первого замминистра строительства Подмосковья. В 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. С ноября 2018 г. – замгубернатора Курской области, а с 2021 г. – первый замгубернатора.