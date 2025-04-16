Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
/ Общество

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан

Он ушел в отставку в начале декабря, на посту его сменил Александр Хинштейн
Яна Суринская
РБК / ТАСС
РБК / ТАСС

Следователи задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, сообщили Mash. Официальным комментарием следствия «Ведомости» пока не располагают.

По предварительной информации, изобличающие показания на Смирнова дал арестованный бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, пишут СМИ. Его обвиняют в особо крупном хищении при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Рано утром оперативники провели с ним следственные действия.

Смирнов проработал врио губернатора около 200 дней. Он занял должность в мае 2024 г., сменив Романа Старовойта (тот стал министром транспорта). Покинул ее в декабре того же года. Ночь с 5 на 6 декабря он сообщил в своем Telegram-канале о причинах отставки с поста губернатора: «По решению руководства я перехожу на новое место службы».

За несколько часов до этого в вечернем эфире «России 24» были показаны кадры встречи президента Владимира Путина с депутатом Госдумы Александром Хинштейном («Единая Россия»). Тот был назначен на пост врио главы региона.

В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления после атаки ВСУ на регион (вторжение произошло осенью 2024 г.). Тем не менее, Смирнов одержал победу на выборах губернатора, набрав 65,28% голосов. Источник «Ведомостей» говорил после появления новостей о замене главы региона, что Смирнов – хороший губернатор, но для мирного времени.

С конца 1990-х гг. Смирнов работал на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области, затем в администрации Курска. С 2011 г. занимал должность замруководителя администрации Сергиева Посада. С 2012 г. был замминистра строительного комплекса Московской области, затем год был в должности первого замминистра строительства Подмосковья. В 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. С ноября 2018 г. – замгубернатора Курской области, а с 2021 г. – первый замгубернатора.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных