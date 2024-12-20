Задержан гендиректор «Корпорации развития Курской области»

9 декабря Ленинский районный суд Курска на два месяца арестовал бывшего заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Игоря Грабина по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следователи подозревают его в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на территории Курской области. Согласно материалам суда, в период с февраля 2023 г. по сентябрь 2024 г. Грабин, будучи замгендиректора «Корпорации развития», занимался управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами.