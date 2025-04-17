Экс-первого замгубернатора Курской области заключили под стражу на два месяца

В МВД заявили о намерении добиться заключения фигурантов под стражу. Смирнова Мещанский райсуд столицы уже отправил в СИЗО на два месяца. Бывший губернатор Курской области не признает свою вину по делу о мошенничестве, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.