Экс-первого замгубернатора Курской области заключили под стражу на два месяца
Мещанский суд Москвы заключил бывшего первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова под стражу сроком на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Дедова об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.
15–16 апреля экс-губернатор Курской области Александр Смирнов и его заместитель Дедов были задержаны и доставлены в Москву. Они обвиняются в хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Деньги были выделены «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.
В МВД заявили о намерении добиться заключения фигурантов под стражу. Смирнова Мещанский райсуд столицы уже отправил в СИЗО на два месяца. Бывший губернатор Курской области не признает свою вину по делу о мошенничестве, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.