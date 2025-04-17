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/ Общество

Экс-первого замгубернатора Курской области заключили под стражу на два месяца

Ведомости

Мещанский суд Москвы заключил бывшего первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова под стражу сроком на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Дедова об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

15–16 апреля экс-губернатор Курской области Александр Смирнов и его заместитель Дедов были задержаны и доставлены в Москву. Они обвиняются в хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Деньги были выделены «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.

В МВД заявили о намерении добиться заключения фигурантов под стражу. Смирнова Мещанский райсуд столицы уже отправил в СИЗО на два месяца. Бывший губернатор Курской области не признает свою вину по делу о мошенничестве, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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