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/ Политика

Что известно о деле против экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова

Его обвиняют в хищении 1 млрд рублей бюджетных средств при возведении оборонительных сооружений в регионе
Яна Суринская
Александр Тихонов
Алексей Смирнов, не долго пробыв губернатором, оказался на скамье подсудимых
Алексей Смирнов, не долго пробыв губернатором, оказался на скамье подсудимых / Московские суды общей юрисдикции

Мещанский суд Москвы вечером 16 апреля арестовал на два месяца бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Вместе с ним был задержан и доставлен в Москву его бывший первый заместитель Алексей Дедов. Расследованием уголовного дела занимается следственный департамент МВД. Дедову и Смирнову предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК). По этой статье бывшему губернатору грозит до 10 лет лишения свободы. Речь в уголовном деле идет о хищении бюджетных средств в сумме более 1 млрд руб., которые были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. По мнению следователей, фигуранты руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО «Корпорация развития Курской области» организовали хищение денег из бюджета.

В рамках этого же дела уже арестованы три руководителя корпорации, а также руководители коммерческих организаций, получивших бюджетные деньги и не выполнивших необходимые строительные работы. В конце декабря 2024 г., писали «Ведомости», гендиректор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин был задержан сотрудниками полиции по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Именно он, как пишут в СМИ, дал изобличающие показания на Смирнова. Кроме Лукина под стражей в конце прошлого года оказался бывший заместитель Лукина Игорь Грабин. Ему следователи вменили необоснованное расходование денежных средств. Согласно материалам суда, в период с февраля 2023 г. по сентябрь 2024 г. Грабин, будучи в своей должности, занимался управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами. По версии следствия, Лукин давал Грабину устные заведомо незаконные распоряжения, что повлекло необоснованное расходование 173,2 млн руб., предназначенных для строительства фортификационных сооружений в приграничье Курской области.

В середине марта следствие оценило ущерб от некачественных бетонных пирамид, предназначенных для линий заграждения на границе с Украиной, в 156 млн руб. Работы по возведению фортификационных сооружений начались в 2023 г. А 6 августа 2024 г., когда бывший глава правительства Курской области Смирнов уже несколько месяцев был врио губернатора региона, вооруженные силы Украины нарушили госграницу. В области был объявлен режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.

Но Смирнов возглавлял Курскую область недолго. В мае 2024 г. он сменил Романа Старовойта в качестве врио губернатора, когда тот стал министром транспорта. Смирнов проработал после избрания губернатором (в сентябре 2024 г. набрал 65,28% голосов) 80 дней. В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления после атаки ВСУ на регион. 

Карьера Смирнова

Уроженец другой приграничной области – Брянской с конца 1990-х гг. работал на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области, затем в администрации Курска. С 2011 г. был замруководителя администрации Сергиева Посада. С 2012 г. – замминистра строительного комплекса Московской области, затем год был в должности первого замминистра строительства Подмосковья. В 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. С ноября 2018 г. – вице-губернатор Курской области, а с 2022 г. – первый вице-губернатор – председатель правительства региона.

Уголовные дела в отношении действующих губернаторов (свежий пример – хабаровский Сергей Фургал в 2020 г.) и тем более бывших руководителей регионов (рязанский Николай Любимов в 2024 г.) в последние годы не являются редкостью. Но в данном случае на себя обращают внимание несколько факторов: статус приграничного региона (долгое время кадровая ротация в них была минимальной) и то, что решение было принято после добровольной, но оперативной отставки Смирнова (в 2015 г. Вячеслава Гайзера в Коми арестовали просто через несколько дней после переизбрания).

В декабре 2024 г. Смирнова сменил в качестве врио депутат Госдумы Александр Хинштейн. К настоящему моменту практически вся бывшая команда Смирнова так или иначе под разными предлогами отстранена от реальных рычагов управления в Курской области новым руководителем, говорит политолог Александр Немцев. Поэтому на жизнеспособности региона арест экс-главы не отразится, сказал он. Несмотря на то что Смирнов в команде с прошлым губернатором, нынешние события сейчас вряд ли отразятся на нем, утверждают собеседники, близкие к администрации региона.

Арест Смирнова создает карт-бланш для дальнейшего переформатирования элит, которым все увереннее занимается Хинштейн, говорит политолог Ростислав Туровский. «Наряду с этим Хинштейну проще и удобнее будет продвигать свой имидж на фоне коррумпированного предшественника. Вполне вероятен дальнейший приток различных чиновников-варягов, раз местные элиты оказались несостоятельными», – считает эксперт. Туровский напоминает, что вскоре предстоит замена мэра Курска в связи с недавней отставкой Игоря Куцака. «Также можно ожидать, что контроль силовых структур над регионом будет более жестким», – добавил политолог.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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