Что известно о деле против экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова

Что известно о деле против экс-губернатора Курской области Алексея СмирноваЕго обвиняют в хищении 1 млрд рублей бюджетных средств при возведении оборонительных сооружений в регионе
Мещанский суд Москвы вечером 16 апреля арестовал на два месяца бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Вместе с ним был задержан и доставлен в Москву его бывший первый заместитель Алексей Дедов. Расследованием уголовного дела занимается следственный департамент МВД. Дедову и Смирнову предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК). По этой статье бывшему губернатору грозит до 10 лет лишения свободы. Речь в уголовном деле идет о хищении бюджетных средств в сумме более 1 млрд руб., которые были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. По мнению следователей, фигуранты руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО «Корпорация развития Курской области» организовали хищение денег из бюджета.
В рамках этого же дела уже арестованы три руководителя корпорации, а также руководители коммерческих организаций, получивших бюджетные деньги и не выполнивших необходимые строительные работы. В конце декабря 2024 г., писали «Ведомости», гендиректор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин был задержан сотрудниками полиции по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Именно он, как пишут в СМИ, дал изобличающие показания на Смирнова. Кроме Лукина под стражей в конце прошлого года оказался бывший заместитель Лукина Игорь Грабин. Ему следователи вменили необоснованное расходование денежных средств. Согласно материалам суда, в период с февраля 2023 г. по сентябрь 2024 г. Грабин, будучи в своей должности, занимался управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами. По версии следствия, Лукин давал Грабину устные заведомо незаконные распоряжения, что повлекло необоснованное расходование 173,2 млн руб., предназначенных для строительства фортификационных сооружений в приграничье Курской области.
В середине марта следствие оценило ущерб от некачественных бетонных пирамид, предназначенных для линий заграждения на границе с Украиной, в 156 млн руб. Работы по возведению фортификационных сооружений начались в 2023 г. А 6 августа 2024 г., когда бывший глава правительства Курской области Смирнов уже несколько месяцев был врио губернатора региона, вооруженные силы Украины нарушили госграницу. В области был объявлен режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.
Но Смирнов возглавлял Курскую область недолго. В мае 2024 г. он сменил Романа Старовойта в качестве врио губернатора, когда тот стал министром транспорта. Смирнов проработал после избрания губернатором (в сентябре 2024 г. набрал 65,28% голосов) 80 дней. В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления после атаки ВСУ на регион.
Карьера Смирнова
Уголовные дела в отношении действующих губернаторов (свежий пример – хабаровский Сергей Фургал в 2020 г.) и тем более бывших руководителей регионов (рязанский Николай Любимов в 2024 г.) в последние годы не являются редкостью. Но в данном случае на себя обращают внимание несколько факторов: статус приграничного региона (долгое время кадровая ротация в них была минимальной) и то, что решение было принято после добровольной, но оперативной отставки Смирнова (в 2015 г. Вячеслава Гайзера в Коми арестовали просто через несколько дней после переизбрания).
В декабре 2024 г. Смирнова сменил в качестве врио депутат Госдумы Александр Хинштейн. К настоящему моменту практически вся бывшая команда Смирнова так или иначе под разными предлогами отстранена от реальных рычагов управления в Курской области новым руководителем, говорит политолог Александр Немцев. Поэтому на жизнеспособности региона арест экс-главы не отразится, сказал он. Несмотря на то что Смирнов в команде с прошлым губернатором, нынешние события сейчас вряд ли отразятся на нем, утверждают собеседники, близкие к администрации региона.
Арест Смирнова создает карт-бланш для дальнейшего переформатирования элит, которым все увереннее занимается Хинштейн, говорит политолог Ростислав Туровский. «Наряду с этим Хинштейну проще и удобнее будет продвигать свой имидж на фоне коррумпированного предшественника. Вполне вероятен дальнейший приток различных чиновников-варягов, раз местные элиты оказались несостоятельными», – считает эксперт. Туровский напоминает, что вскоре предстоит замена мэра Курска в связи с недавней отставкой Игоря Куцака. «Также можно ожидать, что контроль силовых структур над регионом будет более жестким», – добавил политолог.