Экс-губернатор Курской области Смирнов не признал вину по делу о мошенничестве
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов не признает свою вину по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
16 апреля следователи предъявили Смирнову и бывшему заместителю губернатора Алексею Дедову обвинение в хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств. Деньги были выделены «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной. Предварительно установлено, что Дедов и Смирнов, еще во время пребывания последнего на посту замгубернатора региона, похитили эти средства вместе с руководством корпорации.
Фигуранты были задержаны и доставлены в Москву. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).