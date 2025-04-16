Экс-губернатор Курской области Смирнов не признал вину по делу о мошенничестве

16 апреля следователи предъявили Смирнову и бывшему заместителю губернатора Алексею Дедову обвинение в хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств. Деньги были выделены «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной. Предварительно установлено, что Дедов и Смирнов, еще во время пребывания последнего на посту замгубернатора региона, похитили эти средства вместе с руководством корпорации.