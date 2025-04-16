Бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову предъявлено обвинение

Бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову предъявлено обвинениеОн арестован по делу о хищении более 1 млрд рублей бюджетных средств
Следователи предъявили экс-главе Курской области Алексею Смирнову и бывшему заместителю губернатора Алексею Дедову обвинение в хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Средства были выделены «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. Предварительно установлено, что Дедов и Смирнов, когда еще занимал пост замгубернатора региона, организовали хищение бюджетных средств совместно с руководством корпорации.
15 и 16 апреля фигуранты были задержаны и доставлены в Москву. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Мещанский суд столицы по ходатайству следствия отправил Смирнова в СИЗО на два месяца. Экс-губернатор и его адвокат просили об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражей. Позже в партии «Единая Россия», где состоял Смирнов, сообщили о приостановке его членства на время следствия, передает ТАСС.
12 марта Волк сообщала, что ущерб от некачественных бетонных пирамид, предназначенных для линий заграждения в курском приграничье, достиг 156 млн руб. Прочность сооружений, которые еще называют «зубами дракона», была в два раза меньше заявленных требований. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми являются должностные лица АО «Корпорация развития Курской области»: в декабре были арестованы бывший гендиректор Владимир Лукин и его экс-заместитель Игорь Грабин, а в январе – еще один заместитель, Снежана Мартьянова. Кроме того, под стражу взяты руководители коммерческих организаций, которые получили бюджетные средства и не выполнили необходимые строительные работы.
19 марта Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры на закрытом заседании обязал девять физических лиц и восемь организаций, включая бывших руководителей «Корпорации развития Курской области», выплатить в доход государства 4,1 млрд руб.
Работы по возведению фортификационных сооружений в приграничье Курской области начались в 2023 г. на фоне продолжающейся российской специальной военной операции на территории соседней Украины. 6 августа 2024 г. вооруженные силы Украины нарушили госграницу РФ и вторглись в регион, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция на Курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы России с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта.