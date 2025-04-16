Бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову предъявлено обвинение

12 марта Волк сообщала, что ущерб от некачественных бетонных пирамид, предназначенных для линий заграждения в курском приграничье, достиг 156 млн руб. Прочность сооружений, которые еще называют «зубами дракона», была в два раза меньше заявленных требований. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми являются должностные лица АО «Корпорация развития Курской области»: в декабре были арестованы бывший гендиректор Владимир Лукин и его экс-заместитель Игорь Грабин, а в январе – еще один заместитель, Снежана Мартьянова. Кроме того, под стражу взяты руководители коммерческих организаций, которые получили бюджетные средства и не выполнили необходимые строительные работы.