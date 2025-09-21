Газета
Главная / Общество /

Режиссера Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище



На Кунцевском кладбище в Москве состоялись похороны театрального режиссера Юрия Бутусова, который погиб во время отдыха в Болгарии. Церемонию посетили около 200 человек, передает «Коммерсантъ».

Бутусова после гибели кремировали, урну с его прахом захоронили в секторе 10.06. По данным издания, попрощаться с режиссером пришли в том числе художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин и худрук Театра Моссовета Евгений Марчелли. 

23 августа в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина прошла гражданская панихида по режиссеру. Тогда у входа в театр под афишей спектакля «Барабаны в ночи», который Бутусов поставил в 2016 г., появился стихийный мемориал: люди принесли цветы, фотографии и свечи. На основной сцене установили урну с прахом, которая была украшена декорациями из московских спектаклей режиссера. 



«Театр объединяет в ситуации беды»: какие спектакли поставил Юрий Бутусов

Стиль жизни / Фото

10 августа директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что Бутусов утонул во время отдыха в Болгарии. Он был там вместе с женой и двумя детьми. Режиссер с 1990-х по 2022 г. служил в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. В 1996 г. он начал работу в Театре им. Ленсовета, в 2002 г. – поступил на службу в театр «Сатирикон». С 2018 по 2022 г. Бутусов возглавлял Театр Вахтангова, а затем стал организатором режиссерского курса в ГИТИСе. С 2022 г. он работал в Европе.

