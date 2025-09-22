Сириус стал лидером по туристической привлекательности в России
Абсолютным лидером по туристической привлекательности среди поселений в России стала федеральная территория Сириус. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного «Ведомостями» на основе сведений «Яндекс Карт».
В Сириусе расположены объекты зимней Олимпиады 2014 г. На сегодняшний день эти стадионы используются для проведения спортивных соревнований, концертов и шоу. Также на территории созданы одноименный образовательный центр для одаренных детей и научно-технологический университет, одним из украшений которого стал макет космического корабля «Буран», доставленный из подмосковного Королева.
9 сентября «Сириус» посещал президент России Владимир Путин. В научно-технологическом университете «Сириус» он встретился с молодыми учеными.