Сириус стал лидером по туристической привлекательности в России

Абсолютным лидером по туристической привлекательности среди поселений в России стала федеральная территория Сириус. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного «Ведомостями» на основе сведений «Яндекс Карт».

В Сириусе расположены объекты зимней Олимпиады 2014 г. На сегодняшний день эти стадионы используются для проведения спортивных соревнований, концертов и шоу. Также на территории созданы одноименный образовательный центр для одаренных детей и научно-технологический университет, одним из украшений которого стал макет космического корабля «Буран», доставленный из подмосковного Королева.

9 сентября «Сириус» посещал президент России Владимир Путин. В научно-технологическом университете «Сириус» он встретился с молодыми учеными.

