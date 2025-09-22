В Северной Осетии почти 3000 большегрузов ожидают проезда в сторону Грузии

Движение по этой дороге в этом году не раз ограничивалось. Так, 31 июля ее перекрывали из-за угрозы схода селя для всех видов транспорта, а 24 марта – для большегрузов из-за неблагоприятных погодных условий в Грузии, создававших риски для безопасности движения.