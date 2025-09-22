Газета
Главная / Общество /

В Северной Осетии почти 3000 большегрузов ожидают проезда в сторону Грузии

Ведомости

В Северной Осетии около 3000 грузовиков ожидают проезда в сторону Грузии. Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Георгий Атаров на аппаратном совещании.

«Движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали осуществляется без ограничений для всех видов транспорта. Вместе с тем наблюдается большое скопление большегрузов, ожидающих проезда через МАПП «Верхний Ларс», – уточнил он (цитата по ТАСС).

Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ с Тбилиси, проходя через Главный Кавказский хребет и связывая Россию со странами Закавказья. На российской территории трасса пролегает по Северной Осетии.

Движение по этой дороге в этом году не раз ограничивалось. Так, 31 июля ее перекрывали из-за угрозы схода селя для всех видов транспорта, а 24 марта – для большегрузов из-за неблагоприятных погодных условий в Грузии, создававших риски для безопасности движения.

