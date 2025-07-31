Военно-Грузинскую дорогу закрыли для транспорта из-за угрозы схода селя
Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге временно запрещено из-за угрозы схода селевых потоков. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
По данным властей, проезд по трассе будет закрыт до особого распоряжения. Глава республики призвал водителей отнестись с пониманием к временным ограничениям.
«Как только появится возможность безопасного проезда, движение будет восстановлено», – отметил глава республики.
24 марта движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на дороге также ограничивалось, но только для большегрузного транспорта. Причиной тогда стали неблагоприятные погодные условия на территории Грузии, которые создавали угрозу безопасности движения.
В октябре 2024 г. завершился ремонт дорожного покрытия на участке Военно-Грузинской дороги между российским пунктом пропуска и грузинским Казбеги.