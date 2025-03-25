В Северной Осетии возобновлен проезд через российско-грузинскую границу

Вечером 24 марта через пункт пропуска «Верхний Ларс» было приостановлено движение для большегрузного транспорта. В сообщении говорится, что такое решение было принято в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.