В Северной Осетии возобновлен проезд через российско-грузинскую границу
Пункт пропуска через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс» в Северной Осетии после временной приостановки работы вновь открыт для всех видов транспорта, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Вечером 24 марта через пункт пропуска «Верхний Ларс» было приостановлено движение для большегрузного транспорта. В сообщении говорится, что такое решение было принято в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.
В октябре 2024 г. были завершены работы по ремонту дорожного покрытия на участке Военно-Грузинской дороги между российским автомобильным пунктом пропуска и грузинским Казбеги. Тогда Минтранс РФ сообщил о снятии ограничений по пропуску транспортных средств на «Верхнем Ларсе».
В направлении «Верхнего Ларса» в Грузии строится двухполосная асфальтобетонная дорога с пятью мостами и пятью тоннелями. Министр регионального развития и инфраструктуры страны Ираклий Карселадзе 10 сентября заявил «Sputnik Грузия» о завершении строительства эвакуационного тоннеля, который проходит параллельно главному тоннелю на автомагистрали Квешети – Коби, ведущей к границе с Россией.