Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» требуют ареста имущества Агаларовых

По данным адвоката, четверо террористов «после устроенной ими бойни» с целью убийства оставшихся в живых облили принесенной с собой горючей жидкостью мебель и стены здания концертного зала «Крокус» и подожгли. В результате теракта погибло не менее 139 человек, из которых 3 ребенка, пострадали от ранений и ожогов не менее 121 человека, в том числе 11 детей.