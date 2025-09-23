Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» требуют ареста имущества Агаларовых
Адвокаты потерпевших по делу о теракте в «Крокус сити холл» обратились в Следственный комитет РФ с просьбой арестовать имущество бизнесменов Араза и Эмина Агаларовых. Об этом ТАСС сообщил представитель потерпевшей стороны Игорь Трунов.
По его словам, ходатайство касается активов владельцев Crocus Group, АО «Крокус», ЧОП «Крокус профи» и АО «Крокус интернешнл». Цель меры – обеспечить права потерпевших на возмещение ущерба по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).
Трунов отметил, что системы пожаротушения и контроля доступа, обеспечивающие открытие эвакуационных выходов, обслуживались в том числе АО «Крокус». Организация культурно-зрелищных мероприятий в здании «Крокус сити холл» осуществлялась Crocus Group, а охрана – ЧОП «Крокус профи».
По данным адвоката, четверо террористов «после устроенной ими бойни» с целью убийства оставшихся в живых облили принесенной с собой горючей жидкостью мебель и стены здания концертного зала «Крокус» и подожгли. В результате теракта погибло не менее 139 человек, из которых 3 ребенка, пострадали от ранений и ожогов не менее 121 человека, в том числе 11 детей.
По данным следствия, при пожаре в зале не сработала система пожаротушения, а использование пожароопасных материалов способствовало быстрому распространению огня. Кроме того, в заявлении защиты указано, что часть эвакуационных выходов оказалась запертой, что помешало своевременной эвакуации зрителей.
Суд по делу о теракте начался 4 августа в Мосгорсуде. На скамье подсудимых – четверо непосредственных исполнителей и 15 их соучастников, все они останутся под стражей до 7 января по решению Второго западного окружного военного суда.
12 августа сообщалось, что оружие для нападения террористы получили за день до атаки. Оно было перевезено из Дагестана и находилось в лесном массиве Подмосковья.