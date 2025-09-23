Ущерб по делу Мерваезовой о хищениях может быть оценен в 5 млрд рублей
Ущерб по делу о хищениях средств у Минобороны РФ в отношении бывшего первого замминистра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлии Мерваезовой, экс-главы Главного военно-строительного управления №8 Вадима Выгулярного и еще троих фигурантов может достичь 5 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обвиняемые подозреваются в хищении денежных средств у Минобороны РФ при строительстве объектов по госконтракту. Изначально дело о мошенничестве было возбуждено в июне 2023 г. в отношении неустановленных лиц. К нему позднее было присоединено пять других уголовных дел, возбужденных в сентябре 2023 г., январе и марте 2024 г. Потерпевшей стороной в деле является Минобороны РФ, а также около пяти организаций. Хищения произошли в рамках исполнения около пяти госконтрактов.
17 сентября Мещанский суд Москвы арестовал Мерваезову на два месяца. По данным правоохранительных органов, бывшую чиновницу задержали в Пятигорске, затем доставили в Москву. Ей вменяют два эпизода хищений.
В середине июля суд отправил в СИЗО Выгулярного, который также исполнял обязанности советника гендиректора АО «Оргэнергострой». Возглавляемое им прежде главное военно-строительное управление №8 до реорганизации занималось строительством жилых и нежилых зданий для нужд Минобороны России.