Ущерб по делу Мерваезовой о хищениях может быть оценен в 5 млрд рублей

Обвиняемые подозреваются в хищении денежных средств у Минобороны РФ при строительстве объектов по госконтракту. Изначально дело о мошенничестве было возбуждено в июне 2023 г. в отношении неустановленных лиц. К нему позднее было присоединено пять других уголовных дел, возбужденных в сентябре 2023 г., январе и марте 2024 г. Потерпевшей стороной в деле является Минобороны РФ, а также около пяти организаций. Хищения произошли в рамках исполнения около пяти госконтрактов.