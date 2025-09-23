Газета
Общество

Комитет СФ поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

Ведомости

Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале СФ.

18 сентября президент РФ Владимир Путин подал представление в СФ о назначении Краснова на должность председателя Верховного суда. 15 сентября кандидатура Краснова была одобрена Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) на внеочередном заседании, где он был единственным кандидатом.

На Восточном экономическом форуме Краснов говорил, что и после своего назначения на новую должность продолжит оказывать поддержку социально ориентированному бизнесу. По его словам, власти используют все возможные инструменты для обеспечения комфортных условий работы бизнеса в РФ, но и компании должны быть добросовестными для этого.

Краснов находится в должности генерального прокурора РФ с 2020 г. С 2016 г., он работал зампредседателя Следственного комитета.

