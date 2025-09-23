Комитет СФ поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

На Восточном экономическом форуме Краснов говорил, что и после своего назначения на новую должность продолжит оказывать поддержку социально ориентированному бизнесу. По его словам, власти используют все возможные инструменты для обеспечения комфортных условий работы бизнеса в РФ, но и компании должны быть добросовестными для этого.