Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск увеличилось до 11
Количество пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск достигло 11 человек, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
По его словам, двое находятся в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести, пятеро получили легкие травмы. Восемь человек остаются в стационаре под наблюдением врачей, трое отказались от госпитализации. Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет.
Координацию действий служб ведет городской оперативный штаб. На месте работают экстренные службы, сотрудники правоохранительных органов и представители администрации. Возгорание в многоквартирном доме ликвидировано, проводится обследование территории. После завершения оперативных мероприятий начнется поквартирный обход для определения ущерба.
«Окажем всю необходимую помощь и поддержку каждому, кто пострадал», – подчеркнул Кравченко.
По данным оперштаба Краснодарского края, в Туапсе в результате атаки украинских военных пострадали двое человек, в том числе один несовершеннолетний. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Днем 24 сентября украинские беспилотники атаковали Новороссийск. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших, двое из них скончались. В результате атаки повреждены жилые дома, гостиница и офис АО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р». На улице Шевченко загорелась кровля одного из зданий. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Для временного размещения пострадавших развернут пункт на базе Технико-экономического лицея.