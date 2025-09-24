Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск увеличилось до 11

По его словам, двое находятся в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести, пятеро получили легкие травмы. Восемь человек остаются в стационаре под наблюдением врачей, трое отказались от госпитализации. Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет.