Суд в Москве арестовал имущество экс-мэра Красноярска Логинова
Басманный суд Москвы наложил арест на имущество бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого во взятках. Общая стоимость арестованного имущества оценивается примерно в 20 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на судебный документ.
Защита Логинова отметила, что арест имущества не обсуждался при продлении меры пресечения. При этом, несмотря на утверждения следствия о получении взяток на сумму свыше 178 млн руб., стоимость арестованного имущества значительно меньше. Также защита подчеркнула, что доказательств самого факта получения такой взятки представлено не было.
24 сентября суд продлил бывшему мэру срок содержания под стражей. Защита намерена обжаловать это решение.
Логинов был арестован 10 июня. По версии следствия, в период с 2018 по 2024 г. он получил взятку в многомиллионном размере от гендиректора коммерческой организации. В ответ мэр способствовал победе компании в конкурсах муниципального казенного учреждения «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на проведение городских дорожных работ. Исполняющим обязанности мэра Красноярска был назначен первый замглавы города Алексей Шувалов.
15 сентября зампредседателя горсовета Красноярска Андрей Козиков сообщил, что Логинов подал заявление об отставке.