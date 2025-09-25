Суд в Москве арестовал имущество экс-мэра Красноярска Логинова

Защита Логинова отметила, что арест имущества не обсуждался при продлении меры пресечения. При этом, несмотря на утверждения следствия о получении взяток на сумму свыше 178 млн руб., стоимость арестованного имущества значительно меньше. Также защита подчеркнула, что доказательств самого факта получения такой взятки представлено не было.