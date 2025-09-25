Газета
Общество

Семь буддистских монахов погибли при падении канатной дороги на Шри-Ланке

Ведомости

В результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке семь буддистских монахов погибли, сообщила газета Daily Mirror. Еще шесть человек пострадали.

По данным издания, на канатной дороге оборвался трос, когда в одном из вагонов на вершину горы поднималась группа монахов. Это произошло около 21:00 (18:30 мск) 24 сентября, отмечается в материале. Двое пострадавших получили «незначительные травмы», остальные выжившие находятся сейчас в больнице.

Полиция сообщила, что среди погибших монахов трое были иностранными гражданами из Румынии, России и Индии.

12 сентября из-за аварии на канатной дороге на Эльбрусе погибли два человека. Тогда с ролика одной из опор сошел трос канатной дороги. Еще девять человек пострадали. После этого Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемых по этому уголовному делу. По версии следствия, директор и главный инженер ООО «МКД Эльбрус» отвечали за обслуживание оборудования и безопасность услуг.

