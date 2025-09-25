Семь буддистских монахов погибли при падении канатной дороги на Шри-Ланке

12 сентября из-за аварии на канатной дороге на Эльбрусе погибли два человека. Тогда с ролика одной из опор сошел трос канатной дороги. Еще девять человек пострадали. После этого Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемых по этому уголовному делу. По версии следствия, директор и главный инженер ООО «МКД Эльбрус» отвечали за обслуживание оборудования и безопасность услуг.