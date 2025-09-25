Посольство РФ подтвердило гибель россиянина на Шри-Ланке

Daily Mirror ранее писала, что около 21:00 (18:30 мск) 24 сентября на канатной дороге на Шри-Ланке оборвался трос, когда группа монахов поднималась на вершину горы в одном из вагонов. Семь человек погибли, в их числе – граждане Румынии и Индии. Есть также шестеро пострадавших, четверо из них находятся в больнице.