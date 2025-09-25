Посольство РФ подтвердило гибель россиянина на Шри-Ланке
Гибель буддийского монаха из России в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке подтвердило посольство РФ в Коломбо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию.
В Ассоциации буддийских общин «Арья Сангха» агентству сообщили, что погибшего россиянина звали Сергей Веркашанский, ему было 48 лет. Он прибыл на Шри-Ланку из Москвы для паломничества.
Daily Mirror ранее писала, что около 21:00 (18:30 мск) 24 сентября на канатной дороге на Шри-Ланке оборвался трос, когда группа монахов поднималась на вершину горы в одном из вагонов. Семь человек погибли, в их числе – граждане Румынии и Индии. Есть также шестеро пострадавших, четверо из них находятся в больнице.
12 сентября два человека погибли из-за аварии на канатной дороге на Эльбрусе, когда с ролика одной из опор сошел трос канатной дороги. Еще девять человек пострадали. Были задержаны подозреваемые по этому уголовному делу. По версии следствия, директор и главный инженер ООО «МКД Эльбрус» отвечали за обслуживание оборудования и безопасность услуг.