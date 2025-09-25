Хинштейн: украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2

Минобороны РФ сообщало, что за минувшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских БПЛА самолетного типа. С 23:00 мск 24 сентября до 07:00 мск 25 сентября было сбито 45 беспилотников. Атаки отражены в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваториями Черного и Азовского морей.