Общество

Хинштейн: украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2

Ведомости

Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, дрон зацепил одно из зданий на территории строящейся станции. Строение посекло осколками, но угрозы возгорания нет.

«Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме», – отметил Хинштейн.

Минобороны РФ сообщало, что за минувшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских БПЛА самолетного типа. С 23:00 мск 24 сентября до 07:00 мск 25 сентября было сбито 45 беспилотников. Атаки отражены в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

23 сентября Хинштейн сообщал об обстреле Льгова и перебоях с электроснабжением. Повреждения получили объекты энергетики и инфраструктуры, в результате чего большинство жителей Льговского района временно остались без света.

