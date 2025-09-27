Газета
Общество

Осужденного за хищения генерала Попова этапировали в Подмосковье

Ведомости

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный на пять лет колонии, этапирован из тамбовского СИЗО в колонию общего режима в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 

Местом отбывания наказания определена Коломна. Срок заключения Попова истекает в мае 2029 г. 

По данным следствия, генерал-майор действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Сергеем Моисеевым. Они причастны к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на 130 млн руб. Материалы закупались военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

В апреле суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК). Его также лишили воинского звания и назначили штраф в размере 800 000 руб.

