Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном завершилась в Москве
По данным агентства, на площади перед храмом на Олимпийском проспекте собрались около ста человек. Гроб с телом режиссера выносили из часовни под аплодисменты.
Проститься с режиссером пришли в том числе гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, первый заместитель главы администрации президента Алексей Громов, помощник президента Владимир Мединский, официальный представитель МИД России Мария Захарова и другие политики. Венки на церемонию направили президент РФ Владимир Путин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент Союза армян России Ара Абрамян и др.
Симоньян на церемонии прочитала ушедшему из жизни супругу стихотворение. «Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать», – сказала она.
В январе режиссер перенес клиническую смерть и находился в коме, затем его состояние стабилизировалось, но улучшений не наступило. Симоньян за несколько дней до смерти супруга сообщила, что проходит лечение от рака. До этого она перенесла операцию.