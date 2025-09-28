Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном завершилась в Москве

Симоньян на церемонии прочитала ушедшему из жизни супругу стихотворение. «Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать», – сказала она.