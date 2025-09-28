Газета
Главная / Общество /

Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном завершилась в Москве

Ведомости

В Армянской церкви в Москве завершилась церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном, передает «РИА Новости». 26 сентября о его смерти сообщила супруга Кеосаяна, главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

По данным агентства, на площади перед храмом на Олимпийском проспекте собрались около ста человек. Гроб с телом режиссера выносили из часовни под аплодисменты.

Проститься с режиссером пришли в том числе гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, первый заместитель главы администрации президента Алексей Громов, помощник президента Владимир Мединский, официальный представитель МИД России Мария Захарова и другие политики. Венки на церемонию направили президент РФ Владимир Путин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент Союза армян России Ара Абрамян и др.

Симоньян на церемонии прочитала ушедшему из жизни супругу стихотворение. «Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать», – сказала она.

В январе режиссер перенес клиническую смерть и находился в коме, затем его состояние стабилизировалось, но улучшений не наступило. Симоньян за несколько дней до смерти супруга сообщила, что проходит лечение от рака. До этого она перенесла операцию.

