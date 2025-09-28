Газета
Общество

Путин направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, венки на церемонию прощания с Кеосаяном прислали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин. Прощание с режиссером состоится в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. Начало церемонии запланировано на 15:00 мск.

Кеосаян умер 26 сентября. О его смерти сообщила супруга, главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. В январе режиссер перенес клиническую смерть и находился в коме, позднее его состояние стабилизировалось, но улучшений не наступило.

Чем известен Тигран Кеосаян

Общество

Путин выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна. Глава государства назвал его «необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, которого все любили». По его словам, режиссер посвятил себя служению искусству, много сделал для сохранения и развития традиций отечественного кино и обогатил культурную жизнь России самобытными работами.

Кеосаян работал режиссером с 1990-х, дебютировав в кино с криминальной мелодрамой «Катька и Шиз» (1992). Снял фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», сериал «Мужская работа», вел авторскую программу «Международная пилорама». В январе 2025 г. Путин присвоил ему звание заслуженного артиста России.

