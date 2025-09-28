Путин направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном

Путин выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна. Глава государства назвал его «необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, которого все любили». По его словам, режиссер посвятил себя служению искусству, много сделал для сохранения и развития традиций отечественного кино и обогатил культурную жизнь России самобытными работами.