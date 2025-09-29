Песков счел трагедию с суррогатным алкоголем в Ленобласти из ряда вон выходящей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что массовое отравление суррогатным спиртным в Ленинградской области является из ряда вон выходящим случаем.
«Сейчас тоже достаточно строгая регуляторика. Все сразу говорят, что надо что-то дополнительное [принять], но сейчас очень строгие законы», – отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных новых мерах в сфере регулирования оборота алкоголя (цитата по ТАСС).
По словам Пескова, эта трагедия будет поводом для того, чтобы больше систематизировать работу в этой сфере и больше уделять внимание этой проблеме.
По данным прокуратуры, в Ленинградской области расследуются три уголовных дела, связанные с отравлением. Задержаны 14 человек, изъято свыше 1300 л суррогатного алкоголя. Расследование находится на контроле прокуратуры региона.
До этого сообщалось, что в Сланцевском районе, где произошла трагедия, после употребления спиртного погибли не менее 19 человек. В восьми случаях было лабораторно подтверждено, что к гибели людей привел именно метанол.