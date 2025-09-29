В аэропортах Жуковского, Калуги и Тамбова сняли ограничения на полеты
В подмосковном аэропорту Жуковский, а также в авиагаванях Калуги и Тамбова сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его данным, меры были введены для обеспечения безопасности полетов. В Калуге и Тамбове ограничения начали действовать в 1:53 мск, в Жуковском – в 5:11. В Жуковском и Калуге их сняли в 7:22, в Тамбове – в 8:26. В период действия ограничений на запасной аэродром был перенаправлен один самолет, выполнявший рейс в Жуковский.
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 29 сентября средства ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников самолетного типа над восемью регионами страны. Так, было сбито 24 дрона над Брянской областью, 21 – над Белгородской, девять – над Воронежской и девять – над Смоленской, семь – над Калужской, четыре – над Московской, три – над Орловской и один – над Курской областью.