Суд арестовал имущество бывшего судьи Верховного суда Момотова
Останкинский суд Москвы арестовал все имущество судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова и еще 22 аффилированных с ним лиц, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Арест наложен в том числе на имущество матери Момотова и его компаньонов Андрея и Ивана Марченко. Такая мера является обеспечительной по антикоррупционному иску Генпрокуратуры.
Суд также арестовал недвижимость, подлежащую изъятию в доход государства, – гостиницу «Вологда» и еще 94 объекта. Рыночная стоимость изымаемых активов Момотова составляет не менее 9 млрд руб.
Генпрокуратура предъявила Момотову иск 23 сентября, в связи с чем он решил сконцентрироваться на защите «своего имени» в суде и подал в отставку, как сообщал «Ведомостям». 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ, председателя Совета судей Момотова.
По версии Генпрокуратуры, экс-судья ВС РФ в нарушение антикоррупционного законодательства участвовал в гостиничном бизнесе.