ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия судьи Верховного Суда РФ, председателя Совета судей Виктора Момотова после иска Генпрокуратуры. Сообщение доступно на сайте ВККС.
Коллегия сообщила, что прекратила полномочия Момотова и еще 14 судей и руководителей судов в связи с их письменными заявлениями об отставке.
Момотов сообщал, что готов предоставить необходимые документы и пояснения в качестве ответа на иск Генпрокуратуры о конфискации его имущества. Он также обращался в комиссию органа, где будет проведена проверка информации о его нарушении антикоррупционного законодательства. В интервью газете «Коммерсантъ», Момотов назвал иск «клеветническим».
23 сентября источник рассказал «Ведомостям», что иск Генпрокуратуры в отношении Момотова поступил в Останкинский суд Москвы под личным контролем главы ведомства Игоря Краснова. В тексте документа указано, что судья якобы был участником гостиничного бизнеса в семи регионах, хотя должность запрещает ему вести предпринимательскую деятельность. По данным источника, Момотов благодаря этому бизнесу сформировал активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб. Генпрокуратура, в свою очередь, требует обратить их в доход государства.