ВККС прекратила полномочия судьи Момотова

23 сентября источник рассказал «Ведомостям», что иск Генпрокуратуры в отношении Момотова поступил в Останкинский суд Москвы под личным контролем главы ведомства Игоря Краснова. В тексте документа указано, что судья якобы был участником гостиничного бизнеса в семи регионах, хотя должность запрещает ему вести предпринимательскую деятельность. По данным источника, Момотов благодаря этому бизнесу сформировал активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб. Генпрокуратура, в свою очередь, требует обратить их в доход государства.