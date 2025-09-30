Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за неисправности сухогруза

Ведомости

Движение судов через Босфорский пролив в Стамбуле временно приостановлено в обе стороны из-за поломки сухогруза, следовавшего в Россию. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на турецкое министерство транспорта и инфраструктуры.

У 98-метрового судна «Арда», шедшего из порта Бандырма, отказал двигатель у побережья Умурьери. По информации ведомства, сухогруз удалось безопасно поставить на якорь в районе Бююкдере под контролем Стамбульского центра управления движением судов. Операция проводилась с участием буксиров Rescue-4 и Rescue-6.

15 августа движение через пролив также останавливали из-за заглохшего танкера Tenacity Venture, перевозившего почти 91 000 т нефти из Гибралтара в Румынию.

Кроме того, с 1 июля Турция повысила плату за проход судов через Босфор и Дарданеллы впервые за 39 лет: стоимость золотого франка, применяемого для расчета сборов, увеличили до $5,83.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь