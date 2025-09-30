В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за неисправности сухогруза
Движение судов через Босфорский пролив в Стамбуле временно приостановлено в обе стороны из-за поломки сухогруза, следовавшего в Россию. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на турецкое министерство транспорта и инфраструктуры.
У 98-метрового судна «Арда», шедшего из порта Бандырма, отказал двигатель у побережья Умурьери. По информации ведомства, сухогруз удалось безопасно поставить на якорь в районе Бююкдере под контролем Стамбульского центра управления движением судов. Операция проводилась с участием буксиров Rescue-4 и Rescue-6.
15 августа движение через пролив также останавливали из-за заглохшего танкера Tenacity Venture, перевозившего почти 91 000 т нефти из Гибралтара в Румынию.
Кроме того, с 1 июля Турция повысила плату за проход судов через Босфор и Дарданеллы впервые за 39 лет: стоимость золотого франка, применяемого для расчета сборов, увеличили до $5,83.